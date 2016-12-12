Ставрополь, 12 декабря, 2016, 23:36 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края в 2017 году получат господдержку в размере свыше 220 миллиардов рублей. Такие данные озвучены на совещании в региональном парламенте.

Спикер Геннадий Ягубов отметил ряд существенных изменений в алгоритме предоставления финансовой помощи агропредприятиям. Чтобы региону успешно адаптироваться к новым условиям господдержки АПК, потребуются определённые меры, в том числе и в бюджетной сфере, передали слова Ягубова ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Ягубов попросил руководителей профильных комитетов парламента держать вопрос на контроле.

Ежегодно в Ставропольском крае растут ассигнования на господдержку сельскохозяйственной отрасли. В 2016 году на эти цели пошло более 6 миллиардов рублей. Средства пошли на развитие перерабатывающей отрасли, животноводства и выращивание сельхозкультур.

По итогам 10 месяцев 2016 года объем производства сельхозпродукции в крае увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В пищевой промышленности рост составил 8%.

Напомним также, президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию назвал сферу АПК — успешной отраслью, которая кормит страну. Он предложил дать регионам большую самостоятельность в вопросах, связанных с распределением субсидий на сельское хозяйство. При этом, особое внимание он призвал уделить поддержке сельхозкоопераций.

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С 2014 года в Ставропольском крае была проведена проверка, которая выявила уязвимые места в системе распределения субсидий в аграрном секторе. В отрасли была проведена работа над ошибками и разработан ряд механизмов профилактики нарушений.

Эффективным средством стала организация взаимодействия между Минсельхозом края и ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в Ставропольском крае» (МФЦ). Теперь передача, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной поддержки осуществляется МФЦ.

Если в первом квартале 2016 года через многофункциональные центры было подано 299 заявлений, то в 3 квартале уже 675. При этом количество поданных через МФЦ заявок на субсидии крестьянско-фермерскими хозяйствами достигло 97% от общего объёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.