Белград, 12 декабря, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания утверждать о намерении властей США «сберечь» террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для свержения законного сирийского президента Башара Асада. Слова Лаврова приводит сегодня, 12 декабря, телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Лавров отметил, что есть уже масса примеров того, что США вольно или невольно выводят «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за скобки действий своей антитеррористической коалиции.

Также Лавров подчеркнул, что у Москвы есть множество оснований полагать, что террористическую группировку намерены использовать в определённых целях. «Было немало оснований полагать, что её берегли и берегут как наиболее эффективную, боеспособную силу, выступающую против правительства на земле с тем, чтобы, когда придёт час, использовать её для свержения законного правительства Сирии», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что позиция США по Алеппо — тупиковая. Вашингтон снова заявляет, что, прежде чем согласовывать коридоры, нужно объявить паузу в три, четыре, семь дней. Российская сторона уже делала это, но никакого результата не было.

Также Лавров отметил, что атака террористов на Пальмиру предпринята для отвлечения внимания от Алеппо.