Дамаск, 12 декабря, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск обратился к президенту Сирии Башару аль-Асаду с личным письмом, в котором выразил свою поддержку правительству, а также глубокую обеспокоенность происходящим в стране, сообщает 12 декабря SANA.

Raphaël Chekroun Собор Святого Петра в Ватикане

Послание было передано кардиналом Марио Дзенари, послом Ватикана в Сирии.

В своем послании понтифик выразил сочувствие народу Сирии, вынужденному в сложных условиях вести борьбу за мир. Папа Франциск осудил любые формы терроризма.

Лидер католической церкви призвал мировое сообщество к координации усилий для прекращения гражданской войны.

В свою очередь президент Асад отметил свою решимость и стремление к скорейшему разрешению конфликта в стране, также поблагодарил папу Франциска за большое внимание, которое он уделяет Сирии и сирийскому народу.