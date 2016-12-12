Москва, 12 декабря, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации обнародовало информацию о штурме сирийского города Пальмира боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 декабря, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Quim Bahí Колонны древней Пальмиры

Он рассказал, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали Пальмиру с нескольких направлений. Две первые мощные атаки были отбиты на подступах к городу при поддержке ВКС РФ. Российская боевая авиация нанесла 64 авиаудара по позициям террористов. Были уничтожены 11 танков и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль, а также более 300 боевиков.

Ночью боевики пошли на третий приступ. Под покровом темноты на одном из направлений боевики использовали автомобили, начиненные взрывчаткой и управляемые смертниками.

В итоге, не считаясь с потерями, террористы прорвали оборону верных правительству сил и закрепились на окраинах города.

Воздушно-космические силы Российской Федерации не наносят удары по жилым кварталам Алеппо, напомнил Конашенков. Пользуясь этим, террористы усилии атаки на город. Общая численность террористов, штурмовавших Пальмиру, — более пяти тысяч человек.

«Наступление террористов на город осуществлялось по трем направлениям: с севера, востока и юга. Общее количество наступавших составило более 5 тыс. боевиков», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что ещё 8 декабря у террористов не было столько сил под Пальмирой. Конашенков подчеркнул, что руководство ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросило столько сил в район Пальмиры, будучи уверенным, что бои в районе Ракки не возобновятся.

При отступлении из города правительственные силы эвакуировали 80% мирных жителей.