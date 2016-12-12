Майкоп, 13 декабря, 2016, 02:06 — ИА Регнум. Трехлетний бюджет Адыгеи принят во втором чтении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального законодательного органа 13 декабря, параметры главного финансового документа депутаты утвердили на последнем заседание Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея.

Crazy_Crow Плато Лаго-Наки, Адыгея

Так, общий объем доходов республиканской казны спрогнозирован на уровне 13,208 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы составят 8,505 млрд рублей, безвозмездные поступления — 4,703 млрд рублей. Общий объем расходов составит 14,021 млрд рублей. Дефицит — 812,2 млн рублей. Разница расходами и доходами республиканской казны осталась в процентном соотношении, как и прошлом году — 5,8%.

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Дефицит бюджета Адыгеи на 2016 год сократили ко второму чтению

Как отметил председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям Госсовета — Хасэ Мухамед Ашев, проект бюджета прошел тщательное обсуждение на расширенных заседаниях профильного комитета. Всего ко второму чтению поступило 26 поправок на сумму более 427 млн рублей. Из них парламентарии поддержали 25-ть. В основном финансирование было направленно на развитие социальной сферы и инфраструктуры — здравоохранения, образования, культуры, ремонта дорог и другого. Закон о «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был принят большинством голосов.

Парламентарии также внесли изменения в республиканский бюджет на 2016 год. Увеличен объем доходной части на 2,553 млрд рублей. Объем дефицита казны уменьшился на 38,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий год доходы республиканской казны прогнозировались на уровне 11 млрд 883 млн рублей, расходы — 12 млрд 617 млн рублей. Соответственно, дефицит был утвержден в сумме 734 млн рублей. Это практически на 300 млн рублей меньше, чем в бюджете 2015 года.