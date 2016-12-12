Брюссель, 12 декабря, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что на прошедшем сегодня, 12 декабря, совете министров иностранных дел Евросоюза ни одна из стран не призывала рассмотреть возможность введения санкций в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление Могерини сделала на пресс-конференции по итогам совета.

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Она подчеркнула, что никто из стран — членов Евросоюза не выдвинул предложение ввести санкции против России из-за её действий в Сирии.

Стоит отметить, что в Евросоюзе и в США уже не раз звучали призывы ввести новые санкции против России из-за её позиции по Сирии. Запад всеми силами хочет выдавить Россию из Сирии и с помощью террористических группировок смести власть президента Башара Асада.

Не далее, как 7 декабря, лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады заявили о возможности введения санкций против союзников Асада.