Вашингтон, 12 декабря, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал еще одного подрядчика министерства обороны, заявив, что стоимость контракта на производство истребителя F-35 компанией Lockheed Martin, слишком высока, сообщает 12 декабря Reuters.

Forsvarsdepartementet Истребитель F-35

«Программа и стоимость F-35 вышла из-под контроля. Миллиарды долларов могут быть сохранены и будут сохранены, после 20 января», — написал Трамп на своей страничке в твиттере.

После заявления Трампа, акции кампании, участвующей в данном проекте упали на 2,6%.

За неделю до победы Трампа на президентских выборах, министерство обороны США и Lockheed Martin завершили переговоры по поводу своего девятого контракта на истребитель F-35, после 14-месяцев переговоров, стоимость сделки составила 6,1 миллиарда долларов.

Напомним, во время своей предвыборной гонки, Дональд Трамп обещал сократить расходы федерального правительства. Кроме Lockheed Martin обструкции избранного президента подвергся Boeing, обвинения все те же — неоправданно высокая стоимость нового контрактов.

Компания Lockheed Martin, является крупнейшим в мире предприятием ВПК, 95% доходов поступает за счет заказов министерства обороны США.