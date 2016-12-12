Амстердам, 12 декабря, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил лидерам Европейского союза признать, что договор об ассоциации Украины с ЕС не даст украинским гражданам «свободно жить и работать» в странах наднационального объединения. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM У корыта

Сообщается, что власти Нидерландов требуют исключить из соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом право Киева на дополнительную военную и финансовую помощь. Также Рютте намерен потребовать убрать из текста соглашения об ассоциации фразу о праве для граждан Украины «свободно перемещаться и работать» в странах Евросоюза.

Напомним, с 17 ноября соглашение о безвизовом режиме между Европейским союзом и Украиной действует на временной основе. Нидерланды собираются отменить это соглашение, если лидеры Евросоюза не одобрят их дополнительные требования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нидерланды остаются единственной страной в Евросоюзе, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В стране был проведен референдум, и более 60% избирателей отказались поддержать это соглашение об ассоциации.