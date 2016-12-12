Тверь, 12 декабря, 2016, 15:59 — ИА Регнум. На 0,4% вырастет показатель валового регионального продукта Тверской области по итогам 2016 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, доложил президенту Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя 12 декабря.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Игорем Руденей

По словам главы региона, в этом году отмечается рост в промышленной сфере, а самыми актуальными точками роста Руденя назвал сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность (пищевая, перерабатывающая и лесная отрасли). Основной рост, по словам губернатора, произошел за счет аграрных предприятий — это свиноводческий комплекс «Коралл», агрофирма «Дмитрова Гора», а также за счет Тверского вагоностроительного завода.

«Динамика у нас даже немного выше общероссийской. Хотел воспользоваться случаем и поблагодарить вас за поручение, которое вы дали, — обнуление ставки по НДС на дальние перевозки. Деньги, которые даст это обнуление ставки, как раз пойдут на развитие вагоностроения. Наш завод большой, находится в Твери, и он, конечно, даёт нам большой индекс роста. Там будет заказ для Кубы, для Сахалина мы разместили заказ, для Москвы и самого города Твери завод производит трамваи. Поэтому мы себя достаточно комфортно чувствуем», — добавил Руденя.

Он сообщил, что сегодня предприятие производит современные трамваи, вагоны, есть и спрос — недавно подписан очередной контракт. «Мы вас приглашаем и ждем», — сказал президенту губернатор.

По словам Игоря Рудени, позитивная динамика отмечена и по исполнению «майских» указов. «До конца года выдерживаем все показатели, которые должны выполнить и по школам, по зарплатам, и по детским садам, и по остальным социальным группам, социальным работникам. Средняя зарплата нас порядка 24 тысяч рублей: 24 400 рублей — средняя зарплата у педагогических работников в школах, планируем на 2018 год — 24 425 рублей, а в детских садах — 21 477 рублей, на следующий год мы ещё проиндексируем», — сообщил Руденя.

Что касается демографии, то, отмечает губернатор, в этом году за девять месяцев в Твери зарегистрирован рост населения — на пять тысяч человек.

Владимир Путин обратил внимание губернатора на необходимость снижения уровня смертности. Глава региона отметил, что эта проблема связана, прежде всего, с числом ДТП.

«Вы знаете, мы сейчас наблюдаем такую картину: в связи с ремонтом дорог у нас, к сожалению, увеличилась смертность на дорогах. Мы уже провели детский месячник для родителей, сделали социальную рекламу — чтобы детей пристёгивали, чтобы за ними следили. Но надо ещё дополнительные меры принять, это очевидно: и комплекс видеофиксации, и, наверное, посмотрим европейский опыт — специальную разметку шумовую перед пешеходными переходами, потому что чем лучше получилась трасса, покрытие, тем больше народ стал злоупотреблять скоростью», — рассказал губернатор.