Москва, 12 декабря, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Наступление террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Пальмиру (Сирия) можно было предотвратить скоординированными действиями совместно с другими государствами, участвующими в урегулировании конфликта — прежде всего с США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и террористы

Комментируя масштабное наступление террористов на Пальмиру, Песков отметил, что российское руководство выражает сожаление — пока нейтрализовать агрессию исламистов в этой точке не получается.

«Мы сожалеем также, что до сих пор отсутствуют координация действий и реальное сотрудничество с другими государствами, прежде всего США, которые не хотят сотрудничать», — сказал Песков. Он подчеркнул, что если бы сотрудничество было налажено, атаки террористов можно было бы предотвращать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков сообщил, что захват Пальмиры наносит урон имиджу всего цивилизованного человечества, а не Москве.

Напомним, 11 декабря получившие подкрепление террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттеснили сирийские правительственные войска с территории Пальмиры. Наступление шло по нескольким направлениям в восточной части города. В ответ по позициям террористов ВКС РФ нанесли 64 ракетно-бомбовых удара.

12 декабря появилась следующая информация: продвижение террористов в Пальмире приостановлено, по местам их скопления продолжаются авиаудары с целью уничтожения техники и живой силы боевиков.

Читайте также: Наступление террористов ИГ на Пальмиру приостановлено — СМИ