Волгоград, 12 декабря, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области с сегодняшнего утра метет снег. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 12 декабря, экстренное предупреждение об ухудшение погодных условий, связанных с обильными осадками: мокрым снегом, метелью, а также усилением ветра местами до 25 м/с, было объявлено еще накануне.

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Сейчас из-за обильного снегопада на федеральных трассах видимость не превышает 500 метров. За ситуацией на трассах регионального и федерального значения следят оперативные группы местных гарнизонов пожарной охраны. А на проблемные участки трасс уже выдвинулись мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, силы и средства ГУ МЧС находятся в режиме повышенной готовности к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Жителей региона спасатели призывают отказаться от личного автотранспорта, отменить поездки особенно на дальние расстояния, а также не парковать автомобили на проезжей части.

Сложная ситуация из-за снегопада в настоящее время уже складывается в Волгограде. Согласно порталу «Яндекс.Пробки» заторы на главных магистралях областного центра достигают 9 баллов. Так, затруднено движение по Ворошиловскому мосту, в центре города — от улицы Комсомольской до Порт-Саида, в Краснооктябрьском районе от центрального стадиона до Мамаева кургана. Стоит в пробке и Третья Продольная магистраль = от поста ДПС на улице Менделеева скорость движения автотранспорта не превышает 7 км/час.

Как заверили в городской мэрии, город к работе в условия непогоды готов. Коммунальщики обрабатывают улицы песко-соляной смесью. Снег убирают как с помощью техники, так и в ручную.По информации синоптиков, 12 декабря в регионе ожидаются обильные осадки в виде метели с ухудшением видимости до 500 метров, усилением юго-восточного и южного ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.