Чебоксары, 12 декабря, 2016, 21:17 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Встреча сити-менеджера Алексея Ладыкова с жителями. После завершения желающие задавали вопросы в частном порядке

Чувашию вновь настигла федеральная слава. На этот раз республика получила телевизионный удар за «памятник бесхозяйственности» в центре Алатыря: единственная на весь город хоккейная коробка разграблена, разрушается, обрастает бурьяном и мусором — «как будто здесь что-то взорвали». И это в Чувашии — «лучшем регионе по развитию физической культуры и спорта», с иронией констатировал в своей программе на телеканале «Звезда» легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Делегированному от чувашской власти на «Звезде» депутату Госдумы Леониду Черкесов («Единая Россия») позвездить не удалось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В центре обсуждения оказалась заброшенная хоккейная площадка, которая была построена ещё полвека назад. Последние годы любительская хоккейная команда города во главе с капитаном Сергеем Столяровым своими силами пыталась её реанимировать, продолжая заливать каток для тренировок. Но когда объект перестал охраняться — всё окончательно пришло в запустение: были разбиты стекла, «вынесли всё, что можно», и сегодня площадка выглядит так, «как будто здесь что-то взорвали». «Развитие спорта нет». «Памятник бесхозяйственности», — говорится в предваряющем обсуждение сюжете.

«Видим поросший бурьяном спортивный объект, бутылки валяются», — констатирует Вячеслав Фетисов, не раз напомнив во время обсуждения, что такая ситуация — в регионе, который признал лучшим по развитию физической культуры и спорта. «Больно смотреть», — поддерживает его двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, подчёркивая, что у чиновников «совести нет».

«Раньше по вечерам собиралась полная коробка… Сегодня приди к любому чиновнику — любой скажет: «Денег нет». Те, кто должен заниматься, настолько равнодушные стали и все уже привыкли до такой степени, что уже за норму принимается», — поражается равнодушию чиновников Сергей Столяров.

Для Леонида Черкесова, делегированного как защитника спортивной чести Чувашии, обозначенная проблема стала полной неожиданностью: «Первый раз увидел ситуацию, хотя много раз бывал в Алатыре. Не поднимали ни глава администрации, ни глава города». Фактически сняв с себя ответственность за ситуацию, бывший глава Чебоксар обрушился с претензиями на хоккеистов-любителей: «Но если посмотреть, конечно, где-то вы сами, команда мужиков собрались, могли починить. У вас лесной регион — у вас доски любой директор лесхоза напилит».

Он не смог ответить на вопрос, состоит ли данный объект в реестре, что напрямую влияет на спортивную отчётность и статистику. «Конечно, это, наверное, сооружение ни в каком реестр не состоит», — заволновался Черкесов. «Если бы не были в реестре, к нам бы пришли и перерезали провода пять лет назад, отключили воду, чтобы мы не заливали», — парировал Сергей Столяров.

«Эта территория земли — на неё кто-нибудь претендует?» — поставил вопрос член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Вопрос остался открытым.

Отметим, что ранее именно в Чувашии члены регионального отделения ОНФ выясняли, кто в республике занимается «приписками» в «погоне за количеством» и хорошей статистикой. В ходе масштабных выездных проверок «фронтовики» обнаружили пустующие залы и неэффективно использующиеся спортшколы, убедившись в том, что в большинстве спортивных школ не соблюдалось расписание, при этом доходило до удивительного: в одной из спортшкол число реально занимающихся было меньше в 8 раз, а в двух спортивных объектах учащихся не было вообще. Выявленные в Чувашии факты «подтвердили сомнения, возникшие при предварительном анализе статистики по развитию массового спорта и физкультуры в регионах Поволжья».

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Напомним, что в октябре Чувашия бесплатно засветилась в прайм-тайм, попав под юмористический обстрел в сатирической программе на НТВ «Салтыков-Щедрин шоу». Поводом стала торжественно-бравурная раздача девяти семьям ключей от квартир накануне выборов — ещё в День Республики (24 июня). Муляжи вручал улыбающийся глава Чувашии Михаил Игнатьев - на камеру выглядевший даже более счастливым, чем сами переселенцы. Между тем выяснилось, что, «обладая ключами от квартиры, в эти квартиры переселенцы отнюдь попасть не могут». Дом не сдан в эксплуатацию в связи с многочисленными недоделками.

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Чувашская власть снижает эффективность

Чувашия разделила со Свердловской областью 48−49 место в рейтинге эффективности региональной власти, составленном на начало декабря 2016 года. Чувашия получила 0,59 баллов при среднероссийском показателе 0,604. Напомним, что в рейтинге за 2014 год Чувашия получила 0,584 балла и занимала 42−43 место, в 2015 году при 0,578 баллах республика была на 43 месте.

В том числе в новом рейтинге по эффективности работы управленческо-политического Чувашия получила 0,614 баллов (в РФ — 0,615), по эффективности работы социального блока — 0,64 балла (в РФ — 0,637), заняв по данным позициям 42 место. По эффективности работы финансово-экономического блока Чувашия заняла 58 место, получив 0,517 балла при среднероссийском показателе 0,56. Такие данные опубликованы в четвертом рейтинге, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

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Депутаты Госдумы — о руководстве Чувашии и «деревенском» командовании в Госсовете

На минувшей неделе активное обсуждение вызвала информация о том, что администрации президента РФ готовится список регионов, где в ближайшее время может произойти смена губернаторов. При этом публично спикеры предпочитают давать скупые комментарии. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Валентин Шурчанов (КПРФ) полагает, что при нынешнем подходе руководство Чувашии, которое больше занято «беспардонным администрированием», чем решением актуальных социально-экономических задач, у власти «долго не удержится». «Три дня звоню руководству — даже телефоны не берут, вот как относятся к федеральному депутату», — признаётся лидер чувашских коммунистов. Лидер чувашских справороссов, глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков более краток: «О действующем губернаторе говорят либо хорошо, либо ничего. Поэтому — ничего». Причислять главу Чувашии Михаила Игнатьева в одну из трёх условных групп губернаторов парламентарии отказались, заметив при этом, что «хвалиться нечем».

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Резкую критику федеральные парламентарии также высказали в связи с распределением оставшихся зарплатных мест в Госсовете Чувашии. Депутаты Госдумы считают, что это «признак слабости» тех, кто принимает подобные решения. «Не мудро, не солидно. Всё равно решение придётся пересмотреть, сами опускают статус Госсовета. Столько проблем в республике — этим бы занимались, а не делали эти странные зигзаги», — говорится Анатолий Аксаков. «Решили по-деревенски начать командовать, кого куда ставить», — считает глава чувашских коммунистов Валентин Шурчанов.

Напомним, должности заместителей председателей комитетов, которые «закреплены» за оппозицией, заняли те, кого партии не выдвигали. Один из них — Григорий Данилов, в недавнем прошлом единоросс, но в этот раз прошедший в парламент по партсписку КПРФ, оказался самовольным самовыдвиженцем, другого депутата — справоросса Сергея Семенова, вообще, предложила «Единая Россия». Таким образом, без зарплаты и кабинетов парламент оставил яростного трибуна «Справедливой России» в Чувашии, депутата Госсовета нескольких созывов Игоря Молякова и коммуниста-новичка в Госсовете Александра Андреева. Региональные лидеры партий, мягко говоря, удивились.

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Чебоксары наполовину живут в долг

В столице Чувашии на публичное обсуждение вынесен бездефицитный проект бюджета Чебоксар на 2017 год. Согласно проекту, доходы и расходы предлагается утвердить в размере 6,854 млрд рублей, при этом размер доходов меньше уровня 2015 года на 18,4%. Предельный объём муниципального долга планируется утвердить в сумме 3,26 млрд рублей. Примечательно, что в программе муниципальных внутренних заимствований кредиты составляют 3,31 млрд рублей, в том числе коммерческие — на сумму 2,996 млрд рублей, бюджетные — 314,3 млн рублей.

Напомним, что глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отчитываясь по итогам I полугодия, акцентировал внимание республиканской власти на проблеме межбюджетных отношений, прося пересмотреть позиции по ряду вопросов. Наиболее вызывающая ситуация касалась долговой политики, что провоцирует конфликтную ситуацию. Зв I полугодии 2016 года на обслуживание 1,6 млрд рублей долга Чебоксары потратили 95 млн рублей — это столько же, сколько потрачено республикой на обслуживание госдолга в 12,9 млрд рублей (105,5 млн рублей). Хотя республиканский долг выше муниципального в 8 раз. Для решения проблемы Алексей Ладыков тогда попросил увеличить объём бюджетных кредитов из республиканской казны, чтобы снизить долю коммерческих заимствований — по примеру того, как поступает федеральный центр, предоставляя регионам большие объёмы бюджетных кредитов.

Между тем, конфликты при формировании бюджетов возникают уже по всей России. Новая бюджетная политика и перераспределение средств в пользу федеральной казны ударили по ряду регионов, губернаторы которых также ощутили и давление со стороны муниципальных элит. Местные бюджеты могут оказаться в ситуации с невыполнением обязательств. Громкие конфликты ранее были в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске, Великом Новгороде.

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Тракторный концерн разделят

На базе активов концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) могут быть созданы четыре дивизиона — военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный. Предполагается, что в военный дивизион войдут «Курганмашзавод», Зауральский кузнечно-литейный завод, «НИИ стали», в гражданский — агрегатный завод и завод промышленных тракторов в Чебоксарах, в сельскохозяйственный — Онежский тракторный завод, Владимирский моторо-тракторный завод, в вагоностроительный — канашский «Промтрактор-вагон». Активы концерна предполагается распределить между ВЭБом, «Ростехом» и инвесторами.

Между тем, в Чувашии арестовывается имущество предприятий КТЗ. По данным регионального УФССП, у чебоксарского завода промышленных тракторов, который является должником по сводному исполнительному производству на сумму почти 750 млн рублей, арестовано более 400 единиц оборудования на сумму 170 млн рублей.

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«Не живем, а выживаем»: встречи с народом

В Чебоксарах прошла очередная встреча с народом главы администрации столицы Алексей Ладыкова. Зал дворца культуры Агрегатного завода был переполнен — чебоксарцы оккупировали даже балкон, как это бывает разве что на концертах знаменитостей. В отличие от предыдущих «выходов в народ», атмосфера нынешней встречи была накалена. Горожане вскипали от любого неосторожно сказанного слова, и мэру порой с трудом удавалось сдерживать натиск. Волны народной благодарности и гнева накатывали и откатывали, как во время прибоя. Самую острую реакцию у горожан вызвал вопрос заработной платы, который в течение встречи поднимался не раз.

«Если жена Малова (лидер чувашских единороссов и вице-спикер Госсовета Николай Малов) получает в год 41 млн рублей, а Бадаева (депутат Госсовета и директор хлебозавода) — 12 млн рублей, то, конечно, в среднем на город получается 27 тыс. рублей. А у меня жена работала санитаркой за 7 тыс. рублей. И ей говорят, что если что-то не нравится — пусть уходит. Медсестра там получает не более 10 тыс. рублей, врачи — 20 тыс. рублей, а уж сколько главврач — вопрос», — возмущённо заметил горожан. «Не живем, а выживаем», — вторили ему соседи. Напомним, что за 10 месяцев реальные доходы населения упали почти на 11%.

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Новое старое руководство ЦИК Чувашии

В Чувашии выбран руководящий состав вновь сформированного Центризбиркома республики. Формально состоялось переизбрание председателя Александра Цветкова, его заместителя Петра Куприна и секретаря Сергея Тарасова. А с точки зрения содержания показан беспрецедентно высокий уровень протестного голосования: треть проголосовала против его кандидатуры — в итоге Цветков сначала «побелел, а затем побагровел», и выборы в ЦИК Чувашии продемонстрировали наличие «фракции оппозиции» в ведомстве.

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Экс-член чувашского правительства осуждён за взятки

В Чувашии вынесен обвинительный приговор ещё одному бывшему члену регионального правительства. Экс-глава Госслужбы занятости населения Сергей Викторов, обвинявшийся в получении взяток на общую сумму более 240 тыс. рублей, получил 2,5 года лишения свободы условно. Средства предназначались за оказание четырём коммерческим фирмам содействия в заключении государственных контрактов с ведомством.

Напомним, что в прошлом году ушёл в отставку Иван Исаев, возглавлявший Минприроды Чувашии и осуждённый условно за незаконную рубку леса с ущербом на 260 млн рублей. В 2012 году за злоупотребление полномочиями был оштрафован экс-министр спорта Анатолий Николаев. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего полномочного представителя Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова, которого подозревают в незаконном получении премиальных за все четыре года работы.

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Будущее без комплексного видения

В рамках форума некоммерческих организаций прошла форсайт-сессия с громким названием «Чувашия будущего: стратегия развития 2030», разделённая на четыре проектные площадки (экономика, человеческий капитал, туризм, развитие инфраструктуры). Несмотря на то, что площадка «Экономика и бизнес» была самой оживленной, интерес представителей экономического блока региональной власти оказался формальным, считает генеральный директор «Института комплексных стратегий и инноваций» (ИКСИ) Левон Мардоян: «Порядка 100 человек, серди которых были предприниматели и банкиры, оживленно дискутировали на предмет актуальных трендов, перманентно делились на коалиции, а обстановка накалялась, словно отражая температуру в котле общественной дискуссии нашей страны. К сожалению, не все реальные угрозы нашим возможностям прозвучали в аудитории».

Настороженностью, с которой бизнес-сообщество относиться к публичной дискуссии, Левон Мардоян объясняет «лишь частичную удачу организаторов в проведенной операции по «снятию проб»: «Вытащить из людей реальные проекты в таких условиях вряд ли получится. Все люди битые, жизнью ученные. К тому же, информированные лица не станут трясти грамотными бизнес-кейсами как на базаре». Но «основной угрозой» он считает «недостаток экспертного видения в части комплексного развития региона».

Террорист в прайсе

Общественный резонанс в Чебоксарах вызвал провокационный рекламный плакат с террористом, напечатанный в одном из фотоцентров в качестве глянцевого образца продукции. Портрет «террориста №1» Усамы бен Ладена соседствует с изображениями мировых лидеров. Убийцу «тысяч ни в чем не повинных граждан выставили на обозрение в общественном месте, да еще и сам руководитель фирмы», который объясняет, что это «юмор у него такой». Вероятно, следующим шагом в вызывающей рекламе должен стать портрет Гитлера, не исключает известный чебоксарский фотограф Сергей Коробко, обнаруживший провокационный прайс.

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Победы школьников и студентов

Студентка историко-филологического факультета Чувашского государственного педагогического университета Александра Прокопьева стала победителем Всероссийского молодежного форума по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО». Её исследование об «островных говорах» современного чувашского языка признано лучшей студенческой работой. В своей работе студентка отмечает, что сохранение чувашского национального языка «во многом зависит от степени изученности говоров».

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Команда школьников и взрослых из Чебоксар победила в слёте обучающихся организаций дополнительного образования, который проходил шесть дней в Ульяновске. Также состоялся детский инновационный форум «Территория новаторов и инноваторов». Среди 16 команд из 12 регионов Поволжья она стала лучшей среди команд Дворцов детского и юношеского творчества, сообщил ИА REGNUM руководитель естественно-научного общества ДДЮТ Александр Яковлев, отметив, что по данному направлению дети получили сертификат на 10 тыс. рублей на реализацию проекта.