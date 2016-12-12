Пальмира, Сирия, 12 декабря, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Пальмире приостановлено продвижение террористов, по местам их скопления продолжаются авиаудары с целью уничтожения техники и живой силы боевиков, сообщает Sputnik.

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К настоящему времени боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили нефтяное месторождение Хиян к юго-западу от Пальмиры и несколько деревень. Удары наносятся по местам скопления боевиков как в городе, так и за его пределами.

Уточняется, что сирийская армия вышла из поселений Байарат и окрестных деревень, их оплотом на этом направлении является военная база Т-4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили наступление на город Пальмира по нескольким направлениям 11 декабря, террористы атаковали восточные окраины города.

По позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе российские ВКС нанесли 64 авиаудара. В ночь на 11 декабря власти Сирии эвакуировали местных жителей Пальмиры.