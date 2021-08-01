Чебоксары, 12 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Чувашии осуждена преступная группа, которая организовала сеть незаконных казино в республике. По данным следствия, незаконно полученный доход в результате игорного бизнеса превысил 338 млн рублей. Организаторы преступной группы получили от 3,5 лет лишения свободы, их подельники — по 2,5 года заключения, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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В состав преступной группы входили 10 жителей Чебоксар в возрасте от 28 до 39 лет. Группа была создана в марте 2012 года. «Вплоть до декабря 2014 года подбирались новые члены ОПГ с учетом опыта работы в этой сфере», — говорят в следственном управлении. В апреле 2015 года их деятельность была пресечена.

По данным следствия, на территории Чебоксар они создали сеть из 19 законспирированных подпольных игровых салонов, 13 из которых были оборудованы игровыми автоматами, шесть — компьютерной техникой. «Центр управления» ОПГ находился в офисном помещении по улице Хевешской. В результате противоправной деятельности незаконно полученный доход оценивается в сумме 338 млн рублей.

«Деятельность ОПГ характеризовалась устойчивостью и сплоченностью ее состава, высокой степенью организованности, обусловленной наличием четкой организационно-управленческой и иерархической структуры. Роли всех членов организованной группы были четко распределены. Ими велась своя «черная» бухгалтерия, у них были свои «юрист», «системный администратор», «кадровая служба». ОПГ имела отработанную систему конспирации. Так, например, ее участники использовали для мобильной связи между собой абонентские номера, зарегистрированные на посторонних лиц», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, незаконные игорные заведения работали под видом интернет-кафе, букмекерских контор, дилинговых центров. Они были оборудованы системами видеонаблюдения для дистанционного наблюдения и контроля за персоналом, исключения нежелательных клиентов. Договоры аренды помещений под игорные заведения заключались от имени зарегистрированных в Подмосковье индивидуальных предпринимателей (их местонахождение установить не удалось) или от юридических лиц, чьи интересы по доверенности представлял один из осужденных.

В региональном СУСК отмечают также, что после возбуждения уголовного дела персонал игорных заведений был собран в одном из ресторанов Чебоксар, где всем работникам было дано указание являться на допросы к следователю только с определенными представителями и отказываться от дачи показаний.

По уголовному делу проведено 35 обысков, изъято свыше 540 игровых автоматов, более 570 игровых плат, 33 компьютера и другая специализированная техника. Материалы уголовного дела только по результатам предварительного следствия составили 63 тома. В качестве свидетелей допрошены более 100 человек.

Члены преступной группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой). Приговором суда 39-ти и 32-летнему организаторам ОПГ назначено наказание в виде 3,5 и 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Остальные члены группировки получили по 2,5 года колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа каждый. Одной из осужденных реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в ходе следствия была пресечена попытка дать 500 тыс. рублей взятки сотруднику органов безопасности за содействие в прекращении уголовного преследования в отношении одного из членов ОПГ. Действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Чувашии и следователями СУСК. По данному факту в отношении адвоката и гражданского супруга осуждённой возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

Напомним, что в ноябре 2016 года в Чувашии направлено уголовное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса. Перед судом предстанет 41-летний житель Йошкар-Олы (Марий Эл), являющийся директором коммерческой организации. По данным следствия, с мая 2015 по май 2016 года злоумышленник организовывал незаконный игорный бизнес в арендованных им помещениях по четырем адресам в центре Чебоксар и в Новоюжном районе города. «Когда деятельность некоторых незаконных игорных заведений пресекалась сотрудниками органов внутренних дел, через определенное время он открывал их заново, устанавливая там новые игровые терминалы», — говорит Олег Дмитриев. В частности, по одному адресу он открывал игорные заведения пять раз, а по другому — два раза. Каждый раз эта незаконная деятельность пресекалась, а игровое оборудование изымалось. Всего по уголовному делу изъято 95 единиц компьютерной техники. Следствие считает, что злоумышленник получил свыше 2,6 млн рублей незаконного дохода.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самое резонансное дело по организации сети нелегальных казино было связано с делом Героя России Евгением Борисовым, который решением суда лишился не только свободы, но и звания. Уголовная история бывшего Героя России разделила общество: одни считают, что наказание должно быть одинаковым для всех, вне зависимости от званий и регалий, другие полагают, что звание Героя России он заслужил в военных условиях, защищая Родину, а это выше обычной жизни и нарушает принцип справедливости и гуманизма.

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