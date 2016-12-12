Москва, 12 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. По результатам лабораторных исследований запрещенная для использования в БАД субстанция выявлена в БАДах «Тестогенон» и «Эректогенон». Избавиться от подделок и контрафакта в медицинской продукции призвал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 декабря. Таким образом вопрос фальсификата вошел в число ключевых тем наряду с острой международной повесткой, проблемами экономики, коррупцией и другими вопросами.

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Напомним, 31 декабря 2014 года президентом РФ был подписан закон, который ввел в уголовный кодекс ряд норм, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с оборотом фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок (БАД).

Самым масштабным примером в правоприменительной практике новых статей стало уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ в 2015 году по факту оборота фальсифицированных БАД «Сеалекс форте» и «Аликапс» российского производителя ООО «ВИС». Контрольно-надзорные органы четырех стран-членов Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и России — выявили в составе данных продуктов незаявленную при регистрации фармацевтическую субстанцию тадалафил.

В результате государственная регистрация этих БАДов была аннулирована, а оборот запрещен. При этом, о результатах уголовного дела, которое длится уже более года, не сообщалось. А объявления о продаже запрещенного продукта до сих пор присутствуют в интернете. Также их можно встретить в некоторых аптечных сетях, которые несмотря на запрет продолжают распродавать остатки фальсифицированной продукции.

Но, как оказалось, помимо уже запрещённой продукции, в аптеках продаются и другие фальсифицированные БАД, содержащие рецептурное лекарственное вещество тадалафил. Об этом говорится в заключениях лабораторных исследований, опубликованных на сайте Союза производителей БАД к пище. Экспертиза была проведена лабораториями Российского университета дружбы народов (РУДН) и 111-го судебно-криминалистического центра Минобороны.

Согласно заключению специалистов, сообщает «Фармацевтический вестник», в результате экспертизы было установлено содержание незаявленного тадалафила в составе БАД «Эректогенон» и «Тестогенон», производимых все тем же ООО «ВИС», эксклюзивным дистрибутором которых является ООО «РИА Панда».Тревогу бьют и общества по защите прав потребителей, которые уже во многих регионах по заявлению граждан или собственными силами обнаруживают в обороте как ранее отозванную продукцию, так и вновь выявленный фальсификат. На данный момент исковые заявления к аптечным организациям и к самому ООО «ВИС» поданы в городские суды Новосибирска, Иркутска, Кемерово, Барнаула.

Как сообщили общественники, вся информация о выявленных случаях оборота ранее запрещенных БАД «Сеалекс форте» и «Аликапс», а также в отношении «Эректогенона» и «Тестогенона» направлена в Роспотребнадзор и Следственный комитет России. Отметим, что статья 238.1 УК РФ распространяется не только на производителей фальсификата. Виновными могут оказаться и другие участники товарооборота. Таким образом, предполагает издание, в связи с выявлением новых фактов, можно предположить, что дистрибьюторов и ритейл может ожидать новая волна обысков и других следственных мероприятий.