Москва, 12 декабря, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Вопрос об освобождении Пальмиры зависит от действий Минобороны РФ. Об этом 12 декабря заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

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«Это вопрос к Министерству обороны в первую очередь, потому что мы, [МИД РФ], «на земле» не находимся, но, естественно, мы считаем, что освобождение Пальмиры было важным результатом наших совместных действий», — сказал Титов.

По его словам, «разумеется, мы будем делать все возможное, чтобы не допустить возвращения в эти районы террористов».

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что террористы в Сирии вновь заняли освобождённую в марте 2016 года российскими военными и сирийской армией Пальмиру.