Москва, 12 декабря, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Оставшиеся после распределения трансфертов регионам России средства в размере 316 млрд рублей были направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание федеральной дорожной сети. В настоящее время реализация программ дорожных работ на федеральных дорогах в целом завершена. В IV квартале 2016 гола года осуществляется сдача-приемка значительного объема выполненных работ на федеральных стройках, сообщили в Росавтодоре.

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Всего по итогам 2016 года за счет средств дорожного фонда страны построено свыше 300 новых километров федеральных трасс, пятая часть из которых расположена на территории Московского транспортного узла. Из особо значимых объектов также стоит отметить открытие к 100-летию Мурманска новой подъездной дороги к городу. Кроме того, до четырех полос расширен участок трассы «Россия» в районе Торжка. Реконструирована трассы «Скандинавия» на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Республике Алтай запущено движение на обновленном участке трассы «Чуйский тракт».

Помимо этого, за счет ремонта удалось увеличить общую протяженность действующих федеральных трасс в нормативном состоянии до 71% (почти на 10% за год).

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное дорожное агентство составит рейтинг из семи инвестпроектов, претендующих на софинансирование за счет сборов системы «Платон», на которые были поданы заявки от регионов. Общая протяженность запланированных к строительству дорог составляет 252 километра. Получить межбюджетные трансферты из федерального бюджета, запланированные на 2017 год от сборов системы «Платон», рассчитывают шесть регионов.