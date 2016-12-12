Бангкок, 12 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Таиланде около 100 тыс. заключенных получат королевское помилование, заявили официальные представители Таиланда, сообщает 12 декабря Bangkok Post.

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В течение трех дней будут освобождены около 30 тыс. заключенных, остальным 70 тыс. заключенных сократят срок заключения. Соответствующий указ подписал новый король Таиланда Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун (Рама X).

«Королевское помилование не коснется рецидивистов, насильников, мошенников и наркоторговцев», — сказал руководитель управления исполнения наказаний Кобкиат Касиват (Kobkiat Kasiwat).

Напомним, король Таиланда Пхумипхон Адульядет умер 13 ноября этого года на 89-м году жизни. Новый король Ватчиралонгкон вступил на престол 1 декабря. Ватчиралонгкону сейчас 64 года, он отец семерых детей.