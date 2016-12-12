Москва, 12 декабря, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В 2016 году в федеральном дорожном фонде в качестве субсидий и межбюджетных трансфертов для регионов было предусмотрено 136 млрд рублей. Однако часть субъектов в настоящее время отстает по показателям освоения средств. В список «отстающих» попали Пермский край, Самарская область, Ростовская область, Приморский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика и др. Такие данные представил Росавтодор на заседании коллегии Счетной палаты РФ.

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Основными причинами сложившейся ситуации является длительность внутренних межведомственных согласовательных процедур и несвоевременное заключение госконтрактов с подрядчиками.

Те субъекты, которые без объективных обстоятельств не смогут выполнить свои бюджетные обязательства по освоению федеральных субсидий и трансфертов попадут в зону риска. Это связано с тем, что с 2016 года предусмотрена возможность возвращать в бюджет государства все средства, направленные из дорожного фонда страны в регионы и оставшиеся без освоения. В этом случае достраивать начатые объекты местным администрациям придется за свой счет.

«Ожидаемые показатели освоения бюджетных средств в целом по стране по сравнению с прошлым годом значительно улучшатся. Большинство работ завершены и оплачены осенью. Часть субъектов находятся в стадии приемки объектов и расчётов с подрядчиками. В этой группе 18 регионов, которые должны поправить свои показатели до конца декабря», — отметил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с решением правительства РФ из средств федерального бюджета 25 регионам направлено 10,8 млрд рублей для приведения в нормативное состояние автодорог регионального (межмуниципального) и местного значения, а также улично-дорожной сети в населенных пунктах.