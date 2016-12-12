Москва, 12 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Нефтяные котировки триумфально растут после соглашения стран не-ОПЕК о сокращении добычи. 11 стран, из которых крупнейшие — Россия, Мексика, Оман, Азербайджан — снизят добычу на 0,56 млн. баррелей в сутки. Исключительно важный нюанс. сокращение — проявление роста влияния России в мире в целом и в нефтяной сфере, в частности, считает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Pixabay.com Добыча нефти

«Договорённости ОПЕК 30 ноября решились благодаря России. Саудовская Аравия не хотела сокращать добычу без РФ, чтобы не терять долю рынка. И именно решение России не заморозить, а именно уменьшить производство на 0,3 млн баррелей стало решающим. После этого уже России было крайне важно, чтобы другие страны не-ОПЕК также снижали добычу. И 10 декабря это удалось», — пояснил Гойхман.

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«Цены Brent, взметнувшись к $57/баррель, технически показали переход в диапазон выше ключевой поддержки $54,5, и целью восходящего движения служит уровень $59−60/баррель. Но вырисовываются контуры будущей сбалансированности рынка, что способно не пустить котировки выше $60. И это означает новый актуальный среднесрочный диапазон, который технически выглядит как $54−60 за баррель», — полагает эксперт

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря, мировые цены на нефть замедлили рост, связанный с тем, что 10 декабря страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent ранее в ходе торгов впервые с 21 июля 2015 года превысила отметку в $57. Так, по состоянию на 08:32 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 4,21% — до $56,62 а за баррель. Стоимость нефти марки WTI поднялась на 4,82% — до $53,98.