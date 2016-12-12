Москва, 12 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. На укрепление рубля повлияло не только соглашение о сокращении добычи нефти, но и будущее решение по ставке ФРС США, которое предопределит лишь незначительное ее повышение. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя обновление рублем более чем годовым максимумов на фоне договоренностей России и стран ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Укрепление рубля обусловлено не только соглашением между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о сокращении добычи нефти, но и политикой ФРС США. Понятно, что если и будет повышение учетной ставки, то оно будет в декабре незначительное, американцы практически отказываются от политики укрепления доллара с приходом власти Дональда Трампа, который поддерживает промышленников США, а промышленникам доллар сильный невыгоден», — рассказал он.

То, что рубль укрепляется — это в большей степени следствие спекулятивных факторов на мировом рынке, нежели внутренней политики, подчеркивает Емельянов. «Что касается бюджета, то вполне возможно, дополнительные доходы бюджета появятся, но надо иметь в виду, что есть и обратный процесс — когда бюджет будет терять от ревальвации рубля, потому что девальвация тоже может пополнять бюджет», — указал депутат.

«Крепкий рубль может затруднить выход из кризиса, стагнации, он негативно отразится на промышленности и нашем несырьевом экспорте, то есть негативный фактор для бюджета, поэтому аплодировать этому обеими руками я бы не спешил», — добавил парламентарий.

Емельянов отметил противоречивость тенденции по укреплению рубля. «С одной стороны, повышение цен на нефть будет способствовать притоку нефтяных денег в бюджет. С другой стороны, рублевые поступления в бюджет будут уменьшаться из-за того, что будет ревальвация рубля, а не девальвация. Будет снижаться несырьевой экспорт и поступления от него в бюджет будут снижаться, и это будет влиять на экономический рост, потому что крепкий рубль невыгоден нашей промышленности», — указал депутат.

12 декабря рубль обновил более чем годовые максимумы к доллару и евро. Рост рубля обусловлен решением независимых производителей нефти сократить добычу нефти на 0,6 млн баррелей в сутки в качестве дополнения к уменьшению объемов на 1,2 млн баррелей странами ОПЕК. Курс доллара по итогам торгов на 10:20 по московскому времени составил 61,74 рублей за доллар, российская валюта укрепилась максимально с 2015 года.