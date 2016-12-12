Пекин, 12 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Государственная энергетическая корпорация China State Grid опубликовала заявление, согласно которому до 2020 г. в Китае будут построены более 10 тыс. крупных станций для подзарядки электромобилей, кроме того, на территории КНР появится более 120 тыс. автомобильных зарядных устройств.

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«В наши планы входит значительное расширение сети электрозаправок в Пекине, Шанхае и Ханчжоу, где станции подзарядки будут отдалены друг от друга на расстояние не более 1 км», — сообщил журналистам председатель China State Grid Шу Иньбяо.

По данным корпорации, на сегодняшний день в Китае насчитывается более 107 тыс. государственных станций для подзарядки электромобилей. Кроме того, в стране функционирует около 170 тыс. коммерческих станций, пишет «Жэньминь жибао».

В соответствии с 13-м пятилетний планов развития КНР власти Китая уделяют пристальное внимание развитию альтернативных источников энергии и экологически чистого транспорта. Данные меры, по мнению Пекина, должны улучшить экологическую ситуацию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за прошедший год в столице КНР построили более 5 тыс. электрозаправочных станций.