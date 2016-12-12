Ханты-Мансийск, 12 декабря, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Югре силовики и представитель правительства ХМАО пытались конструктивно поговорить с журналистами по поводу смертельного ДТП с детьми, произошедшего днём 4 декабря. Тем самым породили еще больше неудобных вопросов и домыслов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Журналисты сразу отметили, что на пресс-конференции отсутствовали представители СКР по ХМАО и губернатор Югры Наталья Комарова. На вопросы журналистов региональных СМИ отвечали глава УМВД Югры Василий Романица, руководитель УГИБДД по ХМАО Максим Галушков, заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова, директор департамента физкультуры и спорта Югры Игорь Губкин и заместитель губернатора Алексей Шипилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Ханты-Мансийске завершились чемпионат и первенство Югры по спортивной акробатике. А днём того же дня автобус с командой, возвращавшейся с этих соревнований домой, в Нефтеюганск, попал в жуткую аварию. 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет и их тренер погибли. На данный момент 14 пострадавших детей, ехавших в злополучном автобусе, находятся в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Ещё трое — в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве.

Предварительно, водитель автобуса «Кароса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он задел грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом и столкнулся с автомашиной «Скания». По данным ГИБДД, вслед за автобусом ехал автомобиль «Лада-Приора». Его водитель пытался уйти от столкновения и выехал в кювет.

Генерал Василий Романица на пресс-конференции уточнил, что, «по предварительной информации, не обнаружено никаких регистраторов». То есть ни у одно из автомобилей, бывших тогда на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, не было непреложного в тех краях прибора видеофиксации? И, несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств, Романица утверждает, что вездеход был закреплен, как положено. «То, что было положено в разрешительных документах, те вопросы, которые касаются закрепления данного груза, были выполнены. Насколько это нам известно. Но это уже находится в плоскости следствия, расследования уголовного дела», — ответил Василий Романица на вопрос Ura.ru, отметив, что гусеничный вездеход упал с трала в результате ДТП.

Тягач, на котором перевозили гусеничный вездеход с буровой установкой на борту, вышел из города Когалыма. На сургутском мосту прошел весовой контроль и дальше двинулся в сторону Ханты-Мансийска, сообщил глава окружной ГИБДД Максим Галушков.

«Груз соответствовал, маршрут транспортного средства также соответствовал разрешению. С документами у него все было в порядке», — сказал он. И акцентировал: если бы габариты груза были превышены, то тогда грузовик необходимо было бы обеспечить сопровождающим автомобилем с желтыми проблесковыми маяками, но в данном случае этого не требовалось.

Вопросы «ЮграPRO»: Кому принадлежал тягач? Кто был заказчиком перевозки тяжелой крупногабаритной техники? — остались без ответа. «Заместитель губернатора Алексей Шипилов не знал об этом, а начальник управления МВД РФ по Югре генерал майор внутренней службы Василий Романица заявил, что знает, но не скажет, так как это является тайной следствия», — передает агентство.

Тем не менее персональные данные других участников ДТП озвучили, не дожидаясь окончания следствия, отмечает «ЮграPRO». Семья водителя автобуса до сих пор «собирает» проклятия и угрозы.

Также в местных СМИ высказано предположение, что гусеничный вездеход, который перевозил тягач, ставший участником ДТП под Ханты-Мансийском, скорее всего, должны были доставить на нефтяное месторождение «Конданефть», которая входит в структуру «Независимой нефтяной компании», принадлежащей бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.

Парадоксальным было выступление главы главного управления МЧС по ХМАО Александра Тиртоки, который поблагодарил прессу за работу в день аварии, заявив, что информация «не была противоречивой и была полной». Это вызвало недоумение самих представителей прессы, напомнивших, что федеральные каналы весь вечер крутили в эфире видео с места ДТП, которое произошло на Украине, а не в ХМАО.

Разнобой числа автомобилей-участников, погибших, пострадавших и прочего, вплоть до разницы в информации прокуратуры и СКР — и этого Тиртока «не заметил».

«Информация поступила от очевидца, несмотря на то, что он был вне зоны доступа телефонной связи, и была сразу доведена до всех экстренных служб. Первой прибыла скорая помощь, и уже от них мы начали получать оперативную информацию — о месте, количестве пострадавших. По прибытии были развернуты пункт обогрева, палаточный модуль, установлены световые башни, что позволило не останавливать работу в темное время суток и обнаружить всех пострадавших. Комплекс технологических операций был нацелен на деблокирование 24 человек и доставку в ОКБ. В первые 2 часа были привлечены 121 человек и 30 единиц техники, в течение суток — 364 человека: начиная от спасателей, опергрупп, ГИБДД, заканчивая психологами», — уточнил Тиртока.

Про шок, который испытали спасатели, чью работу на трассе сопровождали детские крики, — ни слова. Как сообщил ТВ «Югра» помощник начальника СПТ 7-го отряда ФПС Юрий Девочкин: «Обычные водители останавливались и помогали детям до прибытия спецслужб. Некоторые брали в попутном направлении пострадавших, тех, кто был транспортабелен. Некоторые брали в салон тяжёлых пострадавших и дожидались прибытия скорой помощи».

Замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов на встрече с прессой похвалил работу всех экстренных служб, заявив, что «губернатор отработала как настоящий антикризисный управляющий». Также Шипилов заявил, что сейчас над установлением причин ДТП работают лучшие следователи. «Какие бы ни ходили слухи, я думаю, что расследование будет проведено самым тщательным образом, и в ближайшее время нам озвучат его итоги. Однако, уже сегодня ясно, что это не одна, а комплекс сложившихся одновременно причин, в возникновении которых задействованы многие лица, в том числе ответственные», — передает слова замгубернатора департамент общественных и внешних связей правительства Югры.

Парадоксальным нашли журналисты заявление Шипилова, что, «отдавая детей в секции, родители должны убедиться, проверить, знают ли правила безопасности тренеры, водители». «Потому что ответственность должна лежать не только на чиновниках и силовиках, но и на нашем гражданском обществе», — считает замгубернатора. То есть, помимо работодателя, сотрудники детских учреждений должны сдавать экзамен еще и родителям воспитанников? Кроме того, Алексей Шипилов предложил проводить спортивные мероприятия в благоприятные времена года — к примеру, в весеннее-осенний период, учитывая состояние дорог в округе зимой. Однако тут же сообщил, что окружная елка, куда устремляются в зимние каникулы автобусы с детьми со всех муниципалитетов ХМАО, не отменяется.

Отголоском итогов пресс-конференции стало бурное обсуждение в сети интернет. Читателей возмущает ряд моментов, они строят собственные гипотезы о случившемся. Некоторые даже называют таксу взятки для проезда груза с негабаритом через весовой контроль, которая колеблется от 30 до 50 тыс. рублей.

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Вот самые характерные из сообщений интернет-пользователей, которые сомневаются в словах силовиков и чиновников о ДТП в Югре. В группе «Общественная экспертиза» на Facebook выдвинута версия некоего Юрия Алексеевича, составленная на замерах с места ДТП и изучении состояние дорожного покрытия. «Вездеход был закреплен на раме прицепа седельного тягача неправильно. Видно, что он сполз по дороге на левый бок. Это видно по частично слезшим гусеницам. Но водитель, как нам кажется, принял решение дальше продолжать его перевозить. Несмотря на то, что левый передний бок вездехода сильно выдавался вперед далеко за габариты тяжеловоза, — выдвигает свою версию общественный эксперт. — Все версии о том, что вездеход сполз при ударе автобуса, нереальны. Вездеход весит 20 тонн. Он стоит на ручнике, и в этом положении его не сдвинет даже другой подобный вездеход. Далее, он прикреплен, судя по фото, тремя цепями, которые выдерживают на разрыв 40 тонн каждая. В сумме нужно сдвинуть вес 140 тонн. Сдвинуть такую массу при обоюдной скорости в 120 км/ч и весе автобуса 12 тонн, с учетом того, что надо еще сдвинуть сам седельный тягач, который весит еще 20 тонн, — нереально. Седельный тягач не пострадал, не развернут, после столкновения с автобусом он не задел идущую сзади «Приору» с прицепом, которая ушла в кювет справа по ходу движения автобуса. Поэтому, вывод один — вездеход сполз еще до столкновения. Ширина вездехода 3,4 м — это 100% негабаритный груз. А раз они ехали в колонне (две машины), то обязаны были вызвать ГИБДД на сопровождение со спецмашиной, которая движется впереди. Но этого сделано не было. Почему? Ответ, на наш взгляд, прост. Они перевозили груз нелегально. Без получения должных разрешений. Но возникает второй вопрос. ДТП произошло между Приобским и постом ГИБДД у Ханты-Мансийска. И там, и там постоянно дежурят экипажи ГИБДД. Они постоянно курсируют и останавливают большегрузы для проверки документов. И тут не могли не быть. Тягачи едут не быстро. Водители точно знают, что их обязательно поймают. Так почему едут?»

«К слову сказать, Романица на «Первом канале» заявил, что автобус чиркнул зеркалом большегруз и его развернуло. Хоть бы людей не смешил. Самые первые слова следователя ХМАО были следующими: «В аварии виноват встречный большегруз». А потом этого следователя в эфир попросту не допустили», — пишет пользователь Елена.