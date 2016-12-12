Вашингтон, 12 декабря, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Брифинги разведки США, предусмотренные каждый день и содержащие постоянно повторяющиеся сведения, не являются необходимыми. Об этом заявил избранный глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ. Дональд Трамп

«Я, знаете ли, умный человек. Мне не надо говорить одно и то же теми же самыми словами каждый божий день», — отметил политик.

По мнению Трампа, только в случае каких-либо изменений разведывательные службы должны ставить об этом в известность администрацию Белого дома. Трамп даже спародировал представителей разведки: «Сэр, ничего не изменилось. Давайте опять просмотрим это», — сказал он.

Ранее СМИ критиковали Трампа за то, что его встречи с представителями разведки проходят сравнительно редко — раз в неделю. В то время как действующий глава государства Барак Обама принимает сотрудников разведслужб каждый день в будни и иногда в выходные.