Токио, 12 декабря, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил готовность положить конец территориальному спору с Россией. Об этом он заявил на встрече с бывшими жителями южных Курил, передают 12 декабря «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

»Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме», — подчеркнул Абэ.

Ранее стало известно о посещении Японии президентом РФ Владимиром Путиным 15 и 16 декабря. Визиту российского лидера японская сторона придает большое значение, выражая надежду на развитие двусторонних отношений, заключение мирного договора и разрешение территориального вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, по окончании Второй мировой войны мирное соглашение между Москвой и Токио подписано не было. Японская сторона претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, в то время как позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, при этом суверенитет России над территориями оформлен в соответствии с нормами международного права.