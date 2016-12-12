Вашингтон, 12 декабря, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Наиболее холодной местностью Красной планеты является Южный полюс. Снимки полярной шапки планеты, состоящей из сухого льда, опубликованы в фотожурнале NASA.

Nasa.gov Южный полюс Марса

В зимнее время углекислый газ, содержащийся в атмосфере планеты, выпадает на поверхность в виде снега. Именно твердая двуокись углерода образует на северном и южном полюсах скопления льда. Температура на Южном полюсе Марса падает до минус 130 градусов Цельсия, делая это место самым холодным на планете.

Фотография южной полярной шапки была выполнена инструментом HiRISE орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Зонд, запущенный к Марсу в 2005 году, достиг планеты в 2006 году. В 2008-м, по окончании проекта, работа миссии была продолжена. Аппарат снимает поверхность планеты и участвует в передаче сигналов с марсоходов на Землю.