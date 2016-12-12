Вашингтон, 12 декабря, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм присоединились к призывам провести двухпартийную проверку возможного вмешательства России в выборы в США, направленного на поддержку Дональда Трампа, пишут Элиз Вибек и Карун Демирджян в статье Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Авторы отмечают, что сенаторы-республиканцы решили поддержать лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и его коллегу по партии Джека Рида, которые выступают за проведение двухпартийного расследования влияния России на прошедшие в ноябре выборы.

«Недавние сообщения о российском вмешательстве в наши выборы должны стать поводом для беспокойства для любого американца», — отметили четыре сенатора в совместном заявлении 11 декабря. «Демократы и республиканцы должны работать вместе в рамках Конгресса для тщательной проверки этих недавних инцидентов, а также разработать всесторонние решения для сдерживания и защиты от будущих кибератак».

«Это не может стать делом только одной партии. Ставки для нашей страны слишком высоки. Мы привержены тому, чтобы работать на межпартийной основе, и мы будем стремиться к объединению наших коллег вокруг цели расследования и предотвращения серьезных угроз, которые для нашей национальной безопасности представляют кибератаки, проведенные иностранными правительствами», — добавили они.

С Маккейном и Грэмом согласен целый ряд их коллег по Республиканской партии. В частности, сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз, по мнению которой, целью такой проверки должен стать не пересмотр результатов выборов, а укрепление безопасности США, против кибератак, в том числе тех, целью которых является оказание влияния на политику Вашингтона.

Поддержал призыв и сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, отметив, что «расследование вмешательства России не может ложиться на плечи только одной партии». За проверку выступает и председатель Сенатской комиссии по разведке Ричард Бёрр, который тем не менее не упоминает Россию.

В то же самое время несколько сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность вероятным назначением исполнительного директора Рекса Тиллерсона на пост главы Государственного департамента США из-за его связей с президентом России Владимиром Путиным.

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«У меня вызывает беспокойство, что у него настолько близкие отношения с Владимиром Путиным, что это скажется на его подходе к Владимиру Путину и российской угрозе», — заявил Маккейн, тогда как Грэм также уже намекнул, что он будет выступать против номинации Тиллерсона на пост главы американской дипломатии.

У республиканцев лишь на одно место больше, чем у демократов, в Сенатском комитете по международным отношениям, которому и предстоит одобрить кандидатуру госсекретаря до голосования Сената. В случае же одобрения его кандидатуры демократы не смогут заблокировать его номинации, если республиканцы смогут собрать 50 и 52 голоса за него. Решающий голос может быть отдан со стороны вице-президента Майка Пенса.