Вашингтон, 12 декабря, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не считает, что Вашингтон должен ориентироваться в своей политике на ту линию, которую считает приемлемой Китай по отношению к Тайваню. Пекин не должен диктовать политические шаги Вашингтону. Об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп, комментируя ситуацию вокруг его телефонных переговоров с руководителем администрации Тайваня Цай Инвэнь, заявил, что ему не понятно, почему США в своих международных шагах должны быть привязаны к «политике единого Китая».

«Я не хочу, чтобы Китай диктовал мне, что делать», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря прошли телефонные переговоры Трампа и Инвэнь. Администрация избранного президента назвала этот разговор «телефонный звонок вежливости» со стороны Тайваня.

Лидеры США и Тайваня не контактировали с 1979 года, то есть с тех пор, как две страны разорвали дипломатические связи. На протяжении последующих трёх десятилетий Вашингтон придерживался позиции Пекина. При этом он оказывал Тайваню военную поддержку, опасаясь усиления Китая в западной части Тихого океана. Факт телефонного разговора руководства США и Тайваня вызвал протест Пекина. Руководство Китая предупредило США, что двусторонние отношения в результате могут пострадать.