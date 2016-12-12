Вена, 12 декабря, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Санкционная политика Евросоюза в отношении России не дает желаемых результатов. Вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленер уверен, что Москва и Брюссель должны начать сближение, а антироссийские санкции нужно постепенно отменять, сообщает в воскресенье, 11 декабря, немецкое издание Die Welt.

European People's Party Райнхольд Миттерленер

«Я за постепенную отмену санкций против России, в сочетании с прогрессом в области соглашений о Минске», — заявил вице-канцлер. Миттерленер уверен, что санкции не должны быть самоцелью; очередное ужесточение санкций принесет больше вреда, чем пользы.

«Не имеет смысла бесконечное наращивание санкций, — заявил Миттерленер. — Исходя из опыта, такие действия не будут способствовать решению проблем».

Австрийский вице-канцлер не одинок в своих сомнениях по поводу результативности санкционного давления на Россию. Подобные мнения все чаще звучат в Венгрии, Греции, Испании, Италии и на Кипре.

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Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз намерен вынести решение о продление антироссийских экономических санкций сроком на полгода. Решение будет принято 15 декабря.