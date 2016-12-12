Пальмира, Сирия, 12 декабря, 2016, 03:24 — ИА Регнум. Гуманитарные паузы в Сирии могли стать одной из причин того, что боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось вновь взять Пальмиру. По словам бывшего начальника Генштаба ВС России генерала армии Юрия Балуевского, гуманитарные паузы, безусловно, нужны для обеспечения безопасности населения, однако пока действовали гуманитарные коридоры, террористы восстанавливали силы. Об этом Балуевский заявил в интервью «Интерфаксу».

Bernard Gagnon Пальмира

Экс-начальник Генштаба ВС РФ поставил под сомнение продолжительность гуманитарных пауз, во время которых боевикам удалось перегруппироваться. Он подчеркнул, что необходимо было отслеживать сосредоточение сил противника в районе Пальмиры. Балуевский выразил недоумение по поводу того, что российским военным не удалось проконтролировать ситуацию.

Захват боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» сирийского города Пальмиры свидетельствует о просчетах в военном планировании операции. Балуевский отметил, что взятие террористами Пальмиры — удар по престижу, в том числе по российскому.

«То, что боевики не остановятся, — это было понятно. А то, что сегодня делаем мы, мне как военному трудно понять — вот эти паузы гуманитарные, в частности», — подчеркнул собеседник.

Напомним, что в субботу, 10 декабря, сообщалось, что ИГ (запрещено в РФ) заняло северо-западную часть Пальмиры. После этого российское Минобороны заявило о нанесении 64 авиаударов и уничтожении более 300 боевиков. Однако террористам все же удалось взять город.

До этого в марте 2016 года войскам САР удалось вытеснить боевиков из Пальмиры, которую последние захватили в мае 2015 года. Операция армии президента страны Башара Асада проходила при активной поддержке российской авиации, которая за сутки с 26 по 27 марта совершила 40 боевых вылетов в район города.