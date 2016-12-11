Бухарест, 12 декабря, 2016, 01:27 — ИА Регнум. На прошедших выборах в парламент Румынии убедительную победу одерживают социал-демократы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно экзит-поллу, проведенному социологической службой IRES, Социал-демократическая партия получает 45,3% голосов на выборах в палату депутатов и 45,4% — на выборах в Сенат. Это очень успешный результат, позволяющий социал-демократам претендовать на формирование правительства.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Пропрезидентская Национал-либеральная партия занимает второе место, но с большим отставанием — 21% на выборах в обе палаты парламента, что можно расценивать как крайне неудачный результат. Далее следует Союз за спасение Румынии (9,3% и 9,4% соответственно), Демсоюз венгров Румынии (6,7% и 6,8%), Союз либералов и демократов ALDE (6,3% и 6,4%).

Под вопросом прохождение в парламент партии «Народное движение» экс-президента Траяна Бэсеску. Экзит-полл IRES дает партии Бэсеску 4,6% на выборах в палату депутатов и 4,7% на выборах в Сенат, что ниже пятипроцентного порога. Опросы других служб показывают, что партия все же незначительно преодолевает порог.

Согласно информации ЦИК, явка на выборах в парламент Румынии составила 39,49%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году СДПР, являвшаяся на тот момент фактически партией власти, потерпела серьезное поражение на президентских выборах. Тогдашний лидер социал-демократов премьер Виктор Понта проиграл национал-либералу Клаусу Йоханнису, а позже был обвинен в коррупции и покинул посты премьера и лидера партии. В эпицентре коррупционных скандалов оказалсяь еще ряд видных функционеров СДПР, некоторые были арестованы. Все это сильно ослабило позиции партии, лишившейся контроля и над правительством страны.