Берлин, 11 декабря, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Официальная германская пропаганда устами обозревателя Deutsche Welle («Немецкая волна») Натальи Макушиной приветствовала арест трех сотрудничающих с ИА REGNUM журналистов — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко — которых Минск обвинил в якобы «разжигании межнациональной розни». Об этом говорится на сайте Deutsche Welle.

@Eric Drooker Контроль за прессой

Автор пропагандистской германской телерадиокомпании выражает недоумение в связи в с тем, что белорусские власти так запоздали с репрессиями против журналистов.

«Парадокс в том, что задержанные белорусофобы живут в Беларуси, являются гражданами республики, а количество их оскорбительных материалов, опубликованных в СМИ РФ, исчисляется сотнями, — пишет Макушина. — И появились эти статьи на свет уж точно не за один день. Поэтому вопросы возникают не только к тем, кто изготавливал антибелорусские тексты, а прежде всего к властям в Минске — почему реакция на кампанию дискредитации оказалась такой запоздалой».

По ее мнению, «сами по себе задержания местных сочинителей статей для РФ общей ситуации не изменят. Пока власти спали, Кремль захватил белорусское информационное поле. Сильнейшее давление идет по всем направлениям — в экономике и военном сотрудничестве. Москва указывает место, которое в ее представлении должен занимать союзный вассал».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 11 декабря, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций.

«Нам, бывает, приходится обсуждать с нашими белорусскими партнерами отдельные публикации в российских СМИ. И мы всегда доводим до них следующую позицию: большая часть информационного поля совершенно позитивна», — цитирует Волина пресс-служба министерства.

Кроме того, в Москве не видят «ничего страшного в том, если в СМИ освещаются реальные проблемы и споры, которые, естественно, случаются между партнерами». По словам заместителя министра, «есть СМИ, которые критикуют Белоруссию и ее руководство».

Но в России действует «свобода слова, и государство не может указывать кому, что и о ком писать. При том, что российское руководство там критикуется даже куда чаще, чем белорусское».