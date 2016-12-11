Международные наблюдатели в ПМР: «Выборы очень хорошо организованы»
Тирасполь, 11 декабря, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Международные наблюдатели на президентских выборах в Приднестровье отмечают высокую явку и хороший уровень организации избирательного процесса. Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, выявлено не было, передает корреспондент ИА REGNUM.
По одному из фактов, на который указал наблюдатель из Сербии (на 228-м избирательном участке ящик для голосования якобы был размещен таким образом, что не попадал в фокус видеокамер ЦИКа), была проведена проверка. На участок лично выезжала и председатель ЦИК Елена Городецкая. В ходе проверки установлено, что камера расположена и настроена правильно, а избирательная урна находится в ее фокусе.
Елена Городецкая проинформировала о еще одной неоднозначной ситуации: «В Тирасполе была зафиксирована женщина, которая, проголосовав на одном участке, где была включена в список избирателей согласно своей прописке, затем появилась еще на четырех участках. Женщина кидала что-то в ящик для голосования. Судя по имеющимся записям, речь идет о подделке бюллетеня. На записях видно, что красная защитная полоса расположена на вброшенной бумаге не под тем углом, не с той стороны, не так, как это сделано на действительных избирательных бюллетенях. Для чего был организован этот спектакль — пока неизвестно. Данные этого человека у нас есть и уже переданы в МВД ПМР».
Наблюдатель от России Владимир Хомерики сообщил, что посетил избирательные участки в Тирасполе, Парканах, Слободзее, Бендерах — всего 12 участков. «Молодцы, приднестровцы! Высокое сознание, высокая явка. Работа Центризбиркома настроена хорошо, наблюдатели удовлетворены тем, как протекает процесс. У всех настроение хорошее. Думаю, что и подсчет голосов не вызовет никаких вопросов», — сказал он.
Другой российский наблюдатель Григорий Трофимчук отметил, что ситуация со списками в этой избирательной кампании гораздо лучше, чем раньше. Он также призвал всех к спокойствию. «Нужно быть компетентными, вести себя достойно и дать народу Приднестровья возможность спокойно сделать свой выбор. В целом же выборный процесс вызывает на удивление хорошие, позитивные впечатления», — добавил он.
Наблюдатель от Эстонии Дмитрий Линтер отметил оперативность рассмотрения судом дела о незаконном размещении палаток МВД у избирательных участков. «Я приятно поражен оперативностью, компетентностью судебной системы Приднестровья. Мне как правозащитнику с большим опытом было интересно наблюдать за процессом. Это удивительный, положительный опыт. Однако прокуратура заняла непонятную мне позицию. Хотелось бы понять, почему прокуратура, которая должна следить за правом, поддержала незаконное распоряжение?» — сказал Линтер.
«Выборы очень хорошо организованы, — отметила в свою очередь наблюдатель от Финляндии Яна Курти. — Были в помещениях участков замечены небольшие недостатки, которые не влияли на результаты голосования и были тут же устранены избиркомами. Люди на участках очень активны. На каждом участке, который я посещала, — очень высокий процент явки. Для меня это хороший опыт — я впервые посещаю выборы. Я желаю, чтобы для республики результаты выборов оказались хорошими».
Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса на выходе с избирательных участков, проведенного российской службой ВЦИОМ на выборах президента Приднестровья, спикер Верховного совета Вадим Красносельский побеждает уже в первом туре с результатом 69,8%, в то время как у действующего президента Евгения Шевчука — 18,8%.