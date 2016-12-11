Тирасполь, 11 декабря, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Международные наблюдатели на президентских выборах в Приднестровье отмечают высокую явку и хороший уровень организации избирательного процесса. Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, выявлено не было, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fry1989 Штандарт президента ПМР

По одному из фактов, на который указал наблюдатель из Сербии (на 228-м избирательном участке ящик для голосования якобы был размещен таким образом, что не попадал в фокус видеокамер ЦИКа), была проведена проверка. На участок лично выезжала и председатель ЦИК Елена Городецкая. В ходе проверки установлено, что камера расположена и настроена правильно, а избирательная урна находится в ее фокусе.

Елена Городецкая проинформировала о еще одной неоднозначной ситуации: «В Тирасполе была зафиксирована женщина, которая, проголосовав на одном участке, где была включена в список избирателей согласно своей прописке, затем появилась еще на четырех участках. Женщина кидала что-то в ящик для голосования. Судя по имеющимся записям, речь идет о подделке бюллетеня. На записях видно, что красная защитная полоса расположена на вброшенной бумаге не под тем углом, не с той стороны, не так, как это сделано на действительных избирательных бюллетенях. Для чего был организован этот спектакль — пока неизвестно. Данные этого человека у нас есть и уже переданы в МВД ПМР».

Наблюдатель от России Владимир Хомерики сообщил, что посетил избирательные участки в Тирасполе, Парканах, Слободзее, Бендерах — всего 12 участков. «Молодцы, приднестровцы! Высокое сознание, высокая явка. Работа Центризбиркома настроена хорошо, наблюдатели удовлетворены тем, как протекает процесс. У всех настроение хорошее. Думаю, что и подсчет голосов не вызовет никаких вопросов», — сказал он.

Другой российский наблюдатель Григорий Трофимчук отметил, что ситуация со списками в этой избирательной кампании гораздо лучше, чем раньше. Он также призвал всех к спокойствию. «Нужно быть компетентными, вести себя достойно и дать народу Приднестровья возможность спокойно сделать свой выбор. В целом же выборный процесс вызывает на удивление хорошие, позитивные впечатления», — добавил он.

Наблюдатель от Эстонии Дмитрий Линтер отметил оперативность рассмотрения судом дела о незаконном размещении палаток МВД у избирательных участков. «Я приятно поражен оперативностью, компетентностью судебной системы Приднестровья. Мне как правозащитнику с большим опытом было интересно наблюдать за процессом. Это удивительный, положительный опыт. Однако прокуратура заняла непонятную мне позицию. Хотелось бы понять, почему прокуратура, которая должна следить за правом, поддержала незаконное распоряжение?» — сказал Линтер.

«Выборы очень хорошо организованы, — отметила в свою очередь наблюдатель от Финляндии Яна Курти. — Были в помещениях участков замечены небольшие недостатки, которые не влияли на результаты голосования и были тут же устранены избиркомами. Люди на участках очень активны. На каждом участке, который я посещала, — очень высокий процент явки. Для меня это хороший опыт — я впервые посещаю выборы. Я желаю, чтобы для республики результаты выборов оказались хорошими».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса на выходе с избирательных участков, проведенного российской службой ВЦИОМ на выборах президента Приднестровья, спикер Верховного совета Вадим Красносельский побеждает уже в первом туре с результатом 69,8%, в то время как у действующего президента Евгения Шевчука — 18,8%.