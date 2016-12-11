Москва, 11 декабря, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Юрий Владимирович Амиго скончался в ночь на 11 декабря в Москве, сообщается на сайте театра «Эрмитаж».

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«Совсем недавно в театре мы отмечали его семидесятилетний юбилей, а сегодня ночью его не стало, — говорится в сообщении. — Скорбим и помним».

О дате и времени прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Отметим, что актер Юрий Амиго, работавший в театре «Эрмитаж» с 1975 года, успел сыграть в нескольких десятках постановок, включая «Где найти Алису?», «Живой труп», «Скверный анекдот» и «Парижская жизнь».