Лондон, 11 декабря, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Россия — стратегический конкурент Великобритании, поэтому Лондон не может общаться с Москвой на равных. Об этом, как передает RT, сообщил глава британского Министерства обороны Майкл Фэллон в интервью BBC.

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«Я готов работать с новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом… чтобы уменьшить накал напряжения в отношениях с Россией и, как я говорил, продолжить работать с Москвой по вопросам урегулирования в Сирии», — сказал он.

При этом Фэллон отметил, что Великобритания не может вести диалог с Российской Федерацией (РФ) на равных, поскольку она является стратегическим конкурентом Запада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2016 г. министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о переброске весной 2017 года батальона с бронетехникой в Эстонию.

По его словам, батальон в составе 800 человек будет развернут в этой стране в рамках предусмотренных НАТО маневров. Фэллон уточнил, что батальон — оборонительный, однако он «будет полностью боеспособен».

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