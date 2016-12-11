Дамаск, 11 декабря, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили наступление на город Пальмира. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает агентство SANA.

Abkhazian Network News Agency Сирийский танк

Сообщается, что в районе Пальмиры идут тяжелые бои. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут наступление с нескольких сторон в направлении восточных окраин. Под атакой находятся промышленный район города и холм Амирия.

Несколько атак уже были отбиты сирийскими войсками при поддержке Воздушно-космических сил России.

Крупномасштабное наступление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Пальмиру началась накануне, 10 декабря.

Ранее российское Минобороны сообщило, что ВКС РФ нанесли 64 авиаудара по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Пальмиры. Террористы несут большие потери в живой силе и технике.

Бои продолжаются.