Тирасполь, 11 декабря, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Выборы президента Приднестровья, проходящие 11 декабря, можно считать состоявшимися. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центризбиркоме республики, к 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка избирателей превысила 25%, необходимые для признания выборов состоявшимися.

President.gospmr.ru Евгений Шевчук голосует

Избирательная база на выборах президента ПМР составляет чуть более 415 тыс. человек. Примерно 2,4% избирателей, по информации на 12:00, голосуют по дополнительным спискам.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). После завершения голосования будут обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков, которые проводятся российской службой ВЦИОМ.

На пост президента Приднестровья претендуют шесть кандидатов. Основная борьба разворачивается между двумя кандидатами — действующим президентом Евгением Шевчуком и спикером Верховного совета ПМР Вадимом Красносельским. Согласно соцопросам, проводившимся до выборов, лидирующие позиции занимает Красносельский, и основная интрига заключается в том, сумеет ли он одержать победу уже в первом туре.