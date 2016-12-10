Санкт-Петербург, 10 декабря, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Ушел из жизни народный артист России, кинорежиссер Сергей Микаэлян. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм».

ru.torange.biz Траурная свеча

Сообщается, что Микаэлян умер в возрасте 93 года.

Микаэлян был ветераном Великой Отечественной войны. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт. Получил ранение под Ржевом. В 1951 году окончил ГИТИС. С 1956 года стал работать на киностудии «Ленфильм».

Работая на «Ленфильме» он снял такие свои известные фильмы, как: «Иду на грозу», «Принимаю бой», «Всего одна жизнь», «Расскажи мне о себе», «Гроссмейстер», «Премия», «Вдовы», «Влюблен по собственному желанию», «Рейс 222», «Сто солдат и одна девушка», «Разборчивый жених», «Французский вальс», «Звездочка моя ненаглядная».

В 1963 году Микаэлян снял первый советский стереофонический фильм «Разноцветные камушки».

Дата и место церемонии прощания с режиссером киностудия сообщит позже.