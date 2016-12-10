Ташкент, 10 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Узбекистан и Казахстан договорились о строительстве новой железной дороги, которая соединит две страны с Россией, сообщил журналистам посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев.

Железная дорога. Самарканд

«Строительство прямой железнодорожной ветки Учкудук — Кызылорда позволит соединить центр Казахстана, Урал и Сибирь России с Узбекистаном», — отметил Утембаев.

По его словам, в планах двух стран в перспективе «также реален совместный выход на Туркмению, Афганистан и Иран».

Дипломат указал, что Казахстан и Узбекистан «подошли к такому периоду развития, когда экономические отношения требуют интенсификации, новых форм, нового наполнения».

По данным МИД Узбекистана, Казахстан входит в число важных торговых партнеров Узбекистана, на его долю приходится значительная часть товарооборота республики со странами региона. По итогам 2015 года объем двустороннего товарооборота составил $3021,8 млн, что делает его третьим торговым партнерам республики после России и Китая.