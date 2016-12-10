Минск, 10 декабря, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) должны принять меры против некоторых информационных ресурсов, ставящих под «сомнение» суверенитет Белоруссии. Об этом, как передает «БелТА», сообщила министр информации республики Лилия Ананич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министерство информации Белоруссии уполномочено заявить

По ее словам, в ходе анализа информационного пространства были выявлены факты появления в ряде российских СМИ и интернет-ресурсов материалов «тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Белоруссии, государственной власти, белорусского народа».

«Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет ИА REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре, — говорит Ананич. — При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».

Министр добавила, что по фактам таких публикаций белорусская сторона уже обратилась в Министерство связи и массовых коммуникаций России, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также к специальному представителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.

Напомним, 9 декабря в Белоруссии были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец (Николай Радов) и Дмитрий Алимкин (Алла Бронь), а также корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в заявлении агентства в связи с задержанием журналистов.

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