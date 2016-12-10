Мининформ Белоруссии признал политическими свои репрессии против СМИ
Минск, 10 декабря, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) должны принять меры против некоторых информационных ресурсов, ставящих под «сомнение» суверенитет Белоруссии. Об этом, как передает «БелТА», сообщила министр информации республики Лилия Ананич.
По ее словам, в ходе анализа информационного пространства были выявлены факты появления в ряде российских СМИ и интернет-ресурсов материалов «тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Белоруссии, государственной власти, белорусского народа».
«Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет ИА REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре, — говорит Ананич. — При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».
Министр добавила, что по фактам таких публикаций белорусская сторона уже обратилась в Министерство связи и массовых коммуникаций России, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также к специальному представителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.
Напомним, 9 декабря в Белоруссии были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец (Николай Радов) и Дмитрий Алимкин (Алла Бронь), а также корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.
«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в заявлении агентства в связи с задержанием журналистов.
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