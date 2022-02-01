Керчь, Крым, 10 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Почти 16 тысяч человек остались без теплоснабжения в результате аварии на теплотрассе в Керчи. Об этом сообщает в субботу, 10 декабря, Главное управление МЧС России по Республике Крым.

Pixabay.com Без отопления

Данные о порыве на теплотрассе по улице Магистральное шоссе, 3 поступили сотрудникам ведомства в 08.30 мск.

«В результате порыва теплотрассы без отопления в городе Керчь находится 15 672 человек и 10 социально-значимых объектов (8 из которых без круглосуточного пребывания людей)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте аварии работают ремонтно-восстановительные бригады «Керчьтеплокоммунэнерго» и оперативная группа третьего пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым.

«Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым», — отмечается в сообщении.