Вена, 10 декабря, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) готова сократить добычу черного золота на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом, как передает RT, заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече с журналистами в Вене.

☭Acodered Добыча нефти

«Мы (власти РФ) свои обязательства объявили и будем придерживаться тех цифр, которые мы ранее говорили (сокращение на 300 тыс. баррелей), — сказал министр. — Те страны, которые не-ОПЕК собрались здесь, я думаю, суммарно будет около 600 тыс. тонн».

10 декабря в столице Австрии состоится совещание ОПЕК с не членами картеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание ОПЕК, на котором после длительных переговоров члены картеля все же приняли решение о сокращении объемов добычи нефти, состоялось 30 ноября 2016 г. в Вене.

Сделка между странами вступает в силу с 1 января будущего года и рассчитана на 6 месяцев с возможностью продления ее до конца 2017 года. Суммарное уменьшение производства составит почти 1,2 млн баррелей черного золота в сутки.

Читайте также: СМИ: Россия проведет переговоры с рядом нефтедобывающих стран

Читайте также: Песков: нефтяники никаких компенсаций за сокращение нефтедобычи не получат