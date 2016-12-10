Стокгольм, 10 декабря, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Гандболистки сборной России потерпели очередное поражение на чемпионате Европы в Швеции, уступив в матче третьего тура группового этапа команде Норвегии. Встреча, прошедшая 9 декабря в Хельсингборге, завершилась со счетом 21:23.

Armin Kuebelbeck Гандбол

В составе сборной России самыми результативными стали Дарья Дмитриева (3 мяча), Анна Вяхирева (3 мяча) и Анна Сень (3 мяча).

По итогам первого группового этапа подопечные Евгения Трефилова заняли третье место в своем квартете и прошли в следующий раунд. Соперниками российских гандболисток по следующему этапу будут команды Дании, Чехии и Венгрии.

Чемпионат Европы. Группа D. 3-й тур. Швеция.

Норвегия — Россия — 23:21 (11:11).

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