Военный вертолет совершил вынужденную посадку в США
Вашингтон, 10 декабря, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В США на территории школы совершил вынужденную посадку военный вертолет. Как сообщает Washington Examiner, в результате ЧП никто не пострадал.
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Посадка вертолёта
Инцидент произошел в пятницу вечером, 9 декабря, в штате Вирджиния.
Отмечается, что причиной аварийной посадки военного воздушного судна могли стать технические неполадки.
В настоящее время на месте происшествия работаю сотрудники специальных служб.