Вашингтон, 10 декабря, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В США на территории школы совершил вынужденную посадку военный вертолет. Как сообщает Washington Examiner, в результате ЧП никто не пострадал.

Pixabay.com Посадка вертолёта

Инцидент произошел в пятницу вечером, 9 декабря, в штате Вирджиния.

Отмечается, что причиной аварийной посадки военного воздушного судна могли стать технические неполадки.

В настоящее время на месте происшествия работаю сотрудники специальных служб.