София, 10 декабря, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В Шуменской области Болгарии на железнодорожной станции сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший цистерны с пропан-бутаном. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на местные СМИ.

Roy Luck Поезд

ЧП произошло в субботу утром, 10 декабря, в районе города Шумен. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 4 человека, еще более 20 пострадали.

В настоящее время на месте аварии работают специальные службы.

Причины ЧП пока неизвестны.