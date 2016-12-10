Токио, 10 декабря, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Власти Японии намерены смягчить визовый режим с Россией, что позволит фактически ослабить санкции, введённые Токио в марте 2014 года наряду со странами Запада. Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на свои источники.

AhmadSherif Флаги России и Японии

По информации издания, об ослаблении визового режима будет объявлено во время визита в Японию президента России Владимира Путина, который запланирован на 15−16 декабря.

Сообщается, что послабления коснутся виз, которые выдаются на длительный срок и позволяют многократно посещать страну. По сведениям источников, срок их действия может быть увеличен с трёх до пяти лет.

Как отмечается, данная мера позволит отменить решение Токио о приостановке на неопределённый срок консультаций с Москвой по заключению ряда договоров, в том числе об инвестиционном, космическом и военном сотрудничестве, которое было принято наряду с другими ограничительными мерами.

Издание пишет, что намерение Токио смягчить визового режима связано со стремлением премьер-министра Японии Синдзо Абэ продвинуться в реализации плана развития двустороннего экономического сотрудничества, который он представил в мае этого года президенту России.

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