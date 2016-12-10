Чикаго, США, 10 декабря, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Городской совет Чикаго намерен выплатить $5,4 млн семьям жертв двух полицейских расстрелов, чтобы «восстановить общественное доверие», сообщает Associated Press 10 декабря.

grendelkhan Чикагская полиция

Финансовый комитет городского совета выпустил рекомендации для урегулирования на $3 млн с семьей черного подростка, 17-летнего Седрика Чатмана, застреленного полицейскими в 2013 году. А также около $2,4 млн с семьей Дария Пинекса, также афроамериканца, 27-летнего отца троих детей, застреленного в 2011 году.

Оба случая стали известны широкой общественности после убийства во время задержания черного подростка Лаквана Макдональда в 2014 году, которое вызвало массовые беспорядки афроамериканцев в городе и «чистку рядов» в полиции Чикаго.

Сообщается также, что по всем случаям «ненадлежащего поведения» полицейских Чикаго с 2004 года для урегулирования с пострадавшими и их семьями городом уже было выплачено $660 млн.