Москва, 10 декабря, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Российскими военными 9 декабря проведено пять гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых мирным жителям было передано около 14 тонн гуманитарных грузов. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примириению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Сирии

В населённом пункте Маараба провинции Дамаск было передано около 1 тонны гуманитарный помощи, для общества соотечественников России «Надежда» в городе Латакия — около 1 тонны, в пункте временного размещения Аль-Махаледж провинции Алеппо — около 9 тонн, в районе Ханану-3 города Алеппо — около 1 тонны, в районе Хай-эль-Ансари — около 2 тонн.

Для мирных жителей, покидающих подконтрольные боевикам районы Алеппо, также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё трёх населённых пунктов в провинциях Латакия и Дамаск. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1040.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооруженных формирования.

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