Лондон, 10 декабря, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Полиция Великобритании сообщила о начале расследования в связи с «педофильским скандалом» в профессиональном футболе страны, передает Associated Press 10 декабря.

CambodiaNisc В футбольной школе

На данный момент полицейские проверяют информацию в отношении 83 подозреваемых, в том числе тренеров и представителей руководства футбольных школ, и 98 футбольных клубов, «от ведущих до любительских». Речь идет о возможных сексуальных домогательствах и изнасилованиях детей и юношей в возрасте от семи до 20 лет.

Руководство профессиональной футбольной лиги Великобритании уже заявило, что будет «всячески содействовать» расследованию полиции.

«Как родитель молодого человека, зарегистрированного в клубной академии Премьер-лиги, я уверен, что вы, как и я, очень обеспокоены сообщениями об истории сексуальных надругательств в профессиональных футбольных клубах, — заявил исполнительный директор английской премьер-лиги Ричард Скудаморе. — Жертвы были чрезвычайно смелы, чтобы сообщить о случившемся, и должны получить наше сочувствие и поддержку».

О сексуальных злоупотреблениях в отношении воспитанников футбольных школ стало известно от самих жертв, благодаря «телефону доверия», который появился в прошлом месяце — за несколько недель полицейским пришло 639 обращений, которые на данный момент проверяются.