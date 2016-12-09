Гамбург, Германия, 9 декабря, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Что делает глава МИД Азербайджана — это его дело, важно то, что говорят глава МИД Армении и сопредседатели, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян на брифинге в рамках проходящего в Гамбурге заседания СМИД ОБСЕ, раскрывая некоторые детали встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Гамбурге.

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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в заявлениях глав МИД стран-сопредседателей четко указаны проблемы, которые они хотели бы обсудить со сторонами или вынести на повестку встреч.

«Что делает глава МИД Азербайджана, это его дело, важно то, что говорят глава МИД Армении и сопредседатели. А они говорят — строго осуждаем применение силы и угрозу применения силы. Ясно, кому это адресовано, потому что мы привержены неприменению силы и угрозы ее применения. Азербайджан пытается всеми способами избежать ссылок на это и даже пошел на преступление против мира, потому что вначале апреля имела место широкомасштабная агрессия, во время которой произошли случаи возмутительного варварства. Сопредседатели в своем заявлении осуждают произошедшее в апреле», — отметил министр (цитата по news.am).

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшегося в Гамбурге заседания СМИД ОБСЕ отметил, что по вопросу размещения наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта до сих пор нет консенсуса.

«Мы уже давно комментировали ситуацию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в том числе в свете тех договоренностей, которые были достигнуты в Вене на встрече трех министров иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ с президентами Армении и Азербайджана, и договоренности, достигнутые на встрече президента России Владимира Путина с президентами Алиевым и Сагрсяном», — отметил Сергей Лавров.

По его словам, договоренности прежде всего касались того, что необходимо переподтвердить соглашение о соблюдении режима прекращения огня. Это было сделано, но, к сожалению, нарушения продолжаются, и мы высоко ценим роль ОБСЕ в мониторинге ситуации на линии соприкосновения, отметил министр.

«Договоренности касались увеличения числа наблюдателей ОБСЕ, причем эти цифры незначительны — на 7человек увеличить группу, которая и без того скромная, 12 человек. Мы считаем, что эти договоренности должны быть закреплены в решениях ОБСЕ. Но для того чтобы это сделать, требуется консенсус. Консенсус в отношении физического, количественного увеличения есть, но нет консенсуса в отношении того, где они будут развернуты. Я считаю, как и многие другие, что развернуты они должны быть на линии соприкосновения», — отметил Сергей Лавров.